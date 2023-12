Sant’Andrea di Conza | aggressione a titolare di un bar | denunciato

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023)dialdi un bar. I Carabinieri denunciano 2 persone I Carabinieri della Stazione didi, hannoun 18enne e un 19enne di origini straniere per “Lesioni personali” e “Danneggiamento”. Il tutto ha avuto origine in tarda serata all’interno di un esercizio pubblico didi: i due giovani, verosimilmente in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool, si sono scagliati contro ildel bar minacciandolo e aggredendolo fisicamente, arrecando altresì danni al locale. L’episodio sarebbe scaturito dal rifiuto, da parte dell’esercente, all’ennesima pretesa dei due stranieri di servirgli altri alcolici e ...