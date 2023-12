Santa Severa | dal 22 dicembre il Villaggio di Natale al Castello apre tutti i giorni 

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 dicembre 2023)Marinella, 212023 – Da venerdì 22ildialdisarà apertoi giorni fino al 7 gennaio e accoglierà i visitatori in un’atmosfera magica e gioiosa. Si potrà passeggiare nei vicoli e le piazze arricchite da installazioni luminose, partecipare a spazi di gioco e di creatività, assistere a spettacoli circensi, teatrali e musicali, laboratori artistici e di fantasia, visitare la Casa di Babboe della Befana, passeggiare tra le casette del mercatino dell’artigianato e di prodotti locali e natalizi con ingresso libero, sostare nell’area area food and beverage per una pausa enogastronomica per rendere ancora più magica la calda atmosfera ...