Sanremo 2024 | Gazzelle in gara con il brano Tutto qui

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Si intitolaqui ilcon cuidebutta inal Festival di, il cantautore romano poi andrà in tour nei palasport Il 2023 ha segnato una tappa indimenticabile nella carriera di. Dopo aver pubblicato Dentro, il suo quarto lavoro in studio, il cantautore ha consacrato il suo sogno di esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma il 9 giugno 2023. Adesso è pronto a calcare il palco del Teatro Ariston durante la 74° edizione del Festival di, con ilQui (Maciste Dischi/ Warner Music Italy), il primo che porta la firma di Warner Music Italy insieme a quella di Maciste Dischi.è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. ...

Dopo l'ingresso dei tre nuovi partecipanti provenienti daGiovani e la conferma dei 27 brani in competizione, tutto è pronto per la 74ª edizione del Festival di. Prima ancora dell'ascolto dei brani, secondo gli analisti di Goldbet e Better, la favorita è Alessandra Amoroso al suo esordio assoluto, quotata a 4,50, seguita da Geolier , anch'egli ...

21 dic 2023 - Il 3 gennaio 2024 in seconda serata su RAI 1 andrà in onda uno speciale dedicato all’edizione 2023.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024. L'artista tornerà sul palco dopo ...