Sanremo 2024 | Angelina Mango debutta in gara con il brano La noia

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 21 dicembre 2023)sarà inper la prima volta in assoluto al Festival dicon ilLasarà inper la prima volta in assoluto alla 74° edizione del Festival dicon ilLa. Un anno incredibile per la cantautrice rivelazione del 2023 che ha pubblicato il suo album Voglia di vivere (21co/LaTarma Records – distribuito da BMG), certificato disco d’oro, contenente ilda record Ci pensiamo domani, che ha registrato oltre 52 milioni di stream, 18 milioni di view ed è stato certificato triplo disco di platino. Successivamente a ottobre è uscito il nuovo singolo Che t’o dico a fa’, certificato disco di platino, con ...