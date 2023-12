San Lorenzello | sabato lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto a Gianpiero e Biagio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn dolore vivo che ha colpito l’intera comunità della Valle Telesina e, nello specifico, quella di San. La notizia della morte dei due giovani, di 24 e 28 anni,Durante eFesta, dopo l’incidente del 16 dicembre lungo la Fondovalle Isclero, all’altezza dell’uscita di Melizzano, ha fatto il giro del centro telesino in pochissimo tempo.23 dicembre,nel quale si terranno i funerali dei due ragazzi alle 10 del mattino. Sarà il momentoa questi due sfortunati ragazzi che hanno lasciato la propria vita lungo una lingua d’asfalto in una tragica notte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Erano amici, sono morti insieme. Gianpiero e Biagio, un unico ultimo saluto

Sarà un giorno di lutto per la comunità diche ha dovuto dire addio al 24enne ed al 28enne, vittime del terribile incidente accaduto sabato scorso lungo la Fondovalle Isclero, tra gli ...

Gianpiero e Biagio morti, indagati i conducenti delle altre due auto

Benevento . Sono due gli indagati per la morte di Gianpiero e Biagio, 24 e 28 anni, di, avvenuta sabato sera in un incidente stradale. E' il dato che emerge dagli avvisi che il pm Flavio Felaco ha firmato in vista dell'affidamento dell'incarico delle autopsie, in ...

San Lorenzello: tragico scontro in auto, oggi le autopsie

I due giovani di San Lorenzello - Biagio pur essendo residente nel borgo titernino era originario di San Salvatore Telesino - deceduti in un drammatico incidente verificatosi sabato sera lungo la ...

