Samp | A Mancini | 'Stiamo costruendo qualcosa di importante Magari porterò un giocatore saudita'

La principale preoccupazione di Matteo Manfredi e della Sampdoria , in questo momento, è trovare un partner in modo da consolidare la... (calciomercato)

Sampdoria - Manfredi in Arabia Saudita : contatti con PIF. Spunta il nome di Mancini

Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi, a metà dicembre, sarà in Arabia Saudita per il Mondiale per Club, che si svolgerà... (calciomercato)