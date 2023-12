Saman | stralunato e con tre sogni | la vita da libero del cugino

Leggi su agi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) AGI - La nuovadadi Nomanulhaq Nomanulhaq, dopo quasi due anni di carcere e l'assoluzione nel processo per l'omicidio di, ha tre priorità. "Sono la regolarizzazione della sua posizione in Italia, vedere i parenti in Pakistan e sistemarsi in Italia" racconta all'AGI il legale Luigi Scarcella che, sin dalle prima battute del processo, ha sempre sostenuto la totale estraneità del suo assistito al delitto della ragazza per il quale sono stati condannati all'ergastolo i genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e a 14 anni lo zio Dansih Hasnain. Il trentaseienne assolto 'per non aver commesso il fatto' "è contento che i giudici abbiano riconosciuto la sua innocenza ma anchedopo un periodo così lungo in carcere" prosegue Scarcella. "Ora vuole anzitutto riprendere il percorso per regolarizzarsi ...