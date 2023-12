Salvini | “Grazie alla Lega l’Italia dice stop al Mes”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ROMA – “Il Parlamento boccia il Mes: pensionati e lavoratori italiani non rischieranno di pagare il salvataggio delle banche straniere. E pazienza se a sinistra si arrabbieranno. Una battaglia dellacombattuta per anni e finalmente vinta. Avanti così, a testa alta e senza paura”. Così oggi il leader dellae vice premier, Matteo(foto), che in un post pubblicato sui suoi canali social parla di “vittoria”, aggiungendo: “al Mes”. L'articolo L'Opinionista.