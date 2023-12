Salernitana | torna Sabatini e rivoluziona tutto | vuole tre giocatori del Napoli

nuovo arrivo in dirigenza nella Salernitana a tre giorni dal match contro il Milan : ri torna in società Walter Sabatini (pianetamilan)

Leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail. Umanamente sono ... (247.libero)

Arbitri: Roma - Napoli a Colombo, niente stop per Fabbri, fermato Massa, si rivede Di Bello

Doveriin A con- Milan . Colombo per il big - match Roma - Napoli . Marcenaro non paga l'errore in Napoli - Cagliari: arbitra l'Inter . Rocchi aveva preannunciato la grazia per ...

Serie A 2023/2024, Salernitana Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Salernitana di Pippo Inzaghi ospita il Milan nella partita valevole per la 17^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le formazioni.

Napoli, Elmas ai saluti: dalla Spagna c'è Soumarè

Ed ecco che torna d'attualità Boubakary Soumaré (24 anni), centrocampista ... Gli indizi portano al napoletano (del quartiere Barra), Pasquale Mazzocchi in forza alla cenerentola Salernitana. Tra le ...