Salernitana-Milan | la conferenza di Inzaghi alla vigilia del match

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 21 dicembre 2023) In vista diinstampa l’allenatore granata Filippoha detto: «Per mettere in difficoltà ildomani dovremo fare la partita perfetta, conosciamo benissimo la difficoltà dell’avversario ma siamo pronti per fare una grande gara. Dobbiamo dare continuità a livello di atteggiamento e di voglia, abbiamo poco da perdere quindi dobbiamo dare il massimo per fare bene davantinostra gente». «Dobbiamo andare avanti sulle nostre certezze, cambieremo qualche interprete ma credo che la strada intrapresa sia quella giusta – ha continuato -. Sceglierò la formazione migliore con la consapevolezza che i cambi potranno essere decisivi. I ragazzi devono avere lo stesso atteggiamento avuto nell’ultima gara, il presidente e i tifosi meritano di più quindi ...