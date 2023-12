Safilo interrompe l’accordo di licenza con Chiara Ferragni per la linea di occhiali dell’influencer | “Violati gli impegni contrattuali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023)Group ha comunicato in una nota l’interruzione deldiper il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio. La decisione dell’azienda italiana attiva nel campo della produzione e distribuzione dida vista e da sole è stata motivata per la “violazione diassunti dalla titolare del marchio”. Poche parole, per chiudere un rapporto commerciale, che arrivano a pochi giorni dalla maxi-multa inflitta dall’Antitrust per il caso del pandoro “solidale”. Conaveva un accordo per la suadidal 2021. Giorni duri per l’influencer mentre continua ...