Ryan Gosling torna a cantare I’m Just Ken di Barbie per Natale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ken (il nostro i’mKen di) è ufficialmente entrato nello spirito natalizio con una nuova versione della canzone di. Atlantic Records ha pubblicato Ken The EP, una raccolta di tre canzoni che contiene la hit di successo “I’mKen” in diverse versioni per entrare nel periodo delle feste. Come bonus aggiuntivo, il video dell’edizione “Merry Kristmas” di questo disco contiene un po’ dinei panni di Ken. Su Instagram, Mark Ronson ha spiegato come si è arrivati a tutto questo. È davvero bizzarro come questa canzone abbia conquistato il cuore di così tanti: “Gli ho detto che fantasticavo sul fatto che avremmo eseguito la canzone dal vivo, così abbiamo iniziato a sognare come sarebbe potuta suonare”, ha scritto Ronson. “Morivo ...