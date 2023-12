Rudy Zerbi | ecco dove “il suo cuore riposa e l’ansia scompare” | la foto è esilarante

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione “il“, che cosa è questa frase che sta circolando sul web? È un nuovo trend che ha coinvolto Instagram e il suddetto Threads. Gli utenti postano la poetica frase accompagnata da un’ immagine di qualcosa a cui sono affezionati. Può trattarsi di una persona, un luogo o addirittura un evento, come il Festival di Sanremo. Questa tendenza ha coinvolto anche i personaggi famosi, come. Per il conduttore, il suo “posto felice” è tra le braccia di Gerry ...