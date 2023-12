Royal Family | è tempo di bilanci | come è stato il 2023

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – L'aggettivo che meglio rappresenta l'anno che sta per chiudersi per la famiglia reale è "complicato". La stampa britannica sta già tracciando ilo di questoche volge al termine ed è unanime nel descriverloun anno "senza precedenti" per casa Windsor, plasmato da un'incoronazione, una riaccesa disputa razziale e un controverso