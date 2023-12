Roma | ‘panchina degli angeli’ in Corso Francia per non dimenticare Gaia | Camilla e Leonardo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il dolore per la morte di una persona cara non scompare mai. Quando poi sono giovani che vengono strappati alla vita a causa di incidenti stradali è impossibile riuscire a farsene una ragione. Tre storie, tre drammi che uniscono altrettante famiglie:gnoli eVon Freymann investite e uccise a soli 16 anni nella notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019 eLamma morto il 7 aprile del 2022 per un incidente, mentre viaggiava in sella alla sua moto. Un sinistro in merito al quale ancora oggi è inun procedimento nel quale i genitori di Leo chiedono la verità su quanto accaduto al loro ragazzo e si oppongono all’archiviazione come richiesto dalla Procura. Domani verrà inaugurata laPer non ...