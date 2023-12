Roma | nigeriano arrestato per lo stupro a Garbatella E’ lo stesso che violentò una 19enne ad Anzio

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La Polizia dihaun 32enneper loavvenuto alla, ail 30 settembre del 2020. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. L’accusa è di aver commesso il reato ai danni di una donna sulla quarantina, soccorsa in strada da un’amica prima; e poi da diverse persone che la trovarono in lacrime, a due passi dal luogo dell’aggressione: in via Alessandro Valignano, strada adiacente al commissariato di via Percoto. Ilstuprò una 40enne ae una 19enna adI fatti – lo ricordiamo- erano avvenuti poco prima di mezzanotte. La donna stava trascorrendo una serata con gli amici in un ristorante della zona quando, ad un certo ...