Roma | il Grande Raccordo Anulare delle Bici si farà | arrivano 54 km di ‘pista ciclabile’

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Approvato ail progetto definitivo del ‘Grab’,: un passo in avanti decisivo nella realizzazione di una infrastruttura di mobilità attiva, complessivamente di 54 km. Un’arteria circolare che sarà diutilità per la città, perché collega i parchi, le ville e i luoghi di maggiore interesse storico e monumentale di. Incidenti stradali con monopattini eelettriche, boom di morti nella provincia di: il report Le parole di Eugenio Patané “La connessione del Grab all’Area archeologica centrale – ha spiegato l’Assessore alla Mobilità Patanè – rappresenta da un lato l’occasione per la riqualificazione di arterie centrali oggi a quasi esclusivo uso automobilistico, ...

Da corrieredellosport.it maratona DI roma 2 La più grande maratona di sempre mai corsa in italia . Questa si preannuncia essere Acea Run Rome The ... (247.libero)

Tra woke mind virus, moderatezza e cop28, l'Italia del "Transition away"

Anche Elon Musk , ospite a, in un paradossale contesto politico ha dichiarato che non si ... nei Paesi Bassi del loro amato uomo right Wing "No soldi agli italiani", diventerà il piùpolo ...

Mazzarri non parla prima di Roma-Napoli: niente conferenza

Niente conferenza stampa per Walter Mazzarri nei giorni che anticipano Roma-Napoli, partita valevole per la diciassettesima ... Certo, siamo ancora a dicembre ed il massimo torneo nazionale è lungo, ...

Io, noi e Gaber: il docufilm scritto e diretto da Riccardo Milani

Dopo il trionfo alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato in proiezione speciale ... arriva in tv lunedì 1 gennaio in prima serata alle 21.20 su Rai 3. Un imperdibile grande appuntamento ...