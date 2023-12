Roma - Chi ieri sera si aspettava un incontro tra José Mourinho e Dan Friedkin è rimasto deluso. In ogni caso l'evento di Natale della Roma non ... (247.libero)

Roma, cena stellata per i 30 anni di Belotti: chi c'era e il menù esclusivo

Tutti insieme per festeggiare il compleanno di Andrea Belotti. Il centravanti dellaha compiuto 30 anni ed ha organizzato una festa nella villa di Casal Palocco. All'evento erano presenti diversi compagni di squadra: da Spinazzola a Pellegrini, da Cristante a Mancini, fino all'...

Roma, cena stellata per i 30 anni di Belotti: chi c'era e il menù esclusivo

Il menù della cena I calciatori della Roma hanno festeggiato il loro compagno, degustando un menù stellato: prima un buffet di benvenuto (bicchierino con crema di cannellini al tartufo e timo, mini ...

Roma, senti chi non parla

Dopo le parole di Mourinho domenica sera a Bologna ( «voglio restare alla Roma, se andrò via non sarà per mia volontà») la gente per strada, al telefono, alla radio, mi pone sempre la stessa domanda: ...