Roma Arrestati due uomini per furto

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CRONACA DI– I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diSan Pietro hanno messo fine al piano malvagio di due loschi individui: un cittadino marocchino di 33 anni e un cittadino algerino di 41 anni, entrambi accusati diaggravato in concorso. I carabinieri hanno sorpreso i due malfattori mentre stavano sfilando uno smartphone da un’auto taxi parcheggiata in piazza San Marco. Immediatamente, sono stati fermati e sottoposti a un’ispezione minuziosa. I carabinieri hanno scoperto un dispositivo jammer funzionante tra gli oggetti dei delinquenti. Questo avrebbe impedito temporaneamente alla chiusura centralizzata dell’auto, permettendo loro di agire indisturbati. Gli individui riconosciuti sono statisul posto. Il Tribunale diha dato il via libera all’arresto di ...

Minacce e aggressioni nei confronti delle compagne. Due le vicende, a pochi minuti di distanza una dall’altra, una in via Verga, l’altra in via ... (ilcorrieredellacitta)

Due arresti in poche ore dei Carabinieri del Gruppo di Roma per maltrattamenti in famiglia , commessi ai danni delle rispettive conviventi . In ... (secoloditalia)

Carabinieri arrestano due nordafricani per furto aggravato

In questo caso però i due uomini sono stati notati dai Carabinieri che li hannoe condotti in caserma. Il Tribunale diha convalidato l'arresto per entrambi.

Carabinieri arrestano due nordafricani per furto aggravato

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino marocchino di 33anni e un cittadino algerino di 41 anni, entrambi gravemente indiziati del reato di f ...

Roma, attivista Ultima Generazione con maschera Meloni fermata da polizia

a Roma, sono stati prelevati dagli agenti di polizia e caricati in auto per essere trasferiti in Questura per l'identificazione. Gli agenti hanno portato via anche una manifestante con la maschera ...