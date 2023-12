Roderick Strong sconfigge Komander e manda un messaggio a Samoa Joe “MJF é The Devil”

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Questa notte a Dynamite, <>RoderickStrong>ha sconfittodopo un match molto combattuto, soprattutto per la grande agilità del wrestler messicano. <>RoderickStrong> è riuscito ad avere la meglio grazie alla sua End of heartache. Al termine del match l’uomo dal collo più forte del mondo ha fatto distribuire dei cartelli al pubblico che dicevano “MJF is The“.ha poi preso in mano il microfono mettendo in guardiaJoa gridando di non fidarsi del campione mondiale dei pesi massimi AEW. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.