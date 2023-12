Rocca scuce 24 milioni per salvare il Teatro Eliseo e Barbareschi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Per la sanità o per evitare l’aumento delle tasse i soldi non ci sono. Ma perLucae il suoecco che spuntano 24di euro nel bilancio della Regione Lazio. L’attore da quasi due anni sta tentando di vendere il, ormai chiuso, e alla fine ce la farà grazie a un regalo del presidente della Regione, Francesco. Nel bilancio regionale è stato infilato un emendamento dell’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, con il quale stanzia 24(la cifra prevista dall’agenzia immobiliare, senza trattative) per l’acquisto dell’. Una mossa preannunciata daa fine novembre e ora confermata. Un emendamento al bilancio della Regione Lazio stanzia i fondi per ...