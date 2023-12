River Plate-Rosario Central Trofeo de Campeones | sabato 23 dicembre 2023 ore 01 | 00 | formazioni | quote | pronostici

River Plate, Echeverri piace in Premier: due club su di lui

Commenta per primo Il fenomeno argentino Claudio Echeverri è tra i giovani talenti più in mostra sul mercato. Il trequartista del, reduce da un grande Mondiale Under 17. Come riportato da Sky Sports UK, su di lui è forte l'interesse di Manchester City (dove peraltro gioca un altro argentino ex, Julian Alvarez) ...

Munoz, l'uomo che insegnò al mondo come si crossa

Nel leggendario River degli Anni 40 Juan Carlos Munoz non era la stella più fulgida, ma l'unico insostituibile. Perché come metteva quel pallone in mezzo ...

BELTRAN, In estate anche il Colo-Colo sulle sue tracce

Sulle colonne de La Nazione oggi in edicola, si parla delle offerte che quest'estate sono arrivate al River Plate per Lucas Beltran. Per il centravanti argentino infatti, come ...