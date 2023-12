Rifiuti | a Pesaro via libera da febbraio alle Ecoisole informatizzate

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dal 52024 il centro storico diabbandonerà il sistema di raccolta differenziata porta a porta per sperimentare un nuovo modello per la gestione deicon le isole ecologiche. Il Comune diin collaborazione con Marche Multiservizi ha dato vita a questo progetto con l'obiettivo di aumentare la separazione deie recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, per contribuire a rendere la città più bella in vista del 2024 quandosarà capitale della cultura italiana e per pensare ad un sistema della gestione del rifiuto più sostenibile e meno impattante a livello ambientale.“Leconsentono di superare il sistema di raccolta ...