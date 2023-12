Rétro e super chic | alzano il livello di eleganza del solito abito midi per le occasioni speciali

Leggi su amica

(Di giovedì 21 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO Look che funzionano: i migliori outfit autunno inverno 2023-2024 Per chi non ha ancora pensato a cosa indossare per le Feste di fine anno, un’opzione molto interessante potrebbe essere quella di puntare sul binomioe guanti lunghi. L’impressione è che sia un look troppo? Niente di più sbagliato. Questa accoppiata che riporta alla mente stilemi di qualche decennio fa era invece da un po’ di tempo che non veniva più presa in considerazione per un party elegante. Per fortuna ci hanno pensato le passerelle a riportare in auge l’aggiunta di un paio di guanti lunghi. Da scegliere con cura. Perché si tratta di un dettaglio che fa davvero la differenza e che può cambiare con poco sforzo (e poco investimento ...