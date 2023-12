Regali di Natale | per chi ama l’ambiente e le bollicine

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) MUMM CORDON ROUGE E’ IL REGALO PERFETTO PER ILE PERMaison G.H. Mumm è sinonimo di bellezza, lusso e anche di sostenibilità. Il brand che ha da sempre rivoluzionato il mondo dello champagne, ha ormai intrapreso da anni un percorso che celebra l’attenzione pere cura per il dettaglio green. Un approccio che ha portato a importanti innovazioni, a partire dalla lavorazione, fino al packaging dei prodotti. Nel 2016 infatti, l’intero vigneto Mumm ha ottenuto la doppia certificazione di Viticoltura Sostenibile in Champagne e di Alto Valore Ambientale (HVE). La Maison ha inoltre attuato una politica di zero erbicidi sui propri appezzamenti nel 2020. Nello stesso anno ha avviato anche un programma sperimentale di viticoltura rigenerativa su una parte del suo vigneto, i cui risultati sono attesi per il ...