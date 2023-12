Redmi K70 Pro Edizione Automobili Lamborghini Squadra Corse è ufficiale

POCO X6 Pro dovrebbe arrivare alla fine di gennaio

Mentre l'attenzione è tutta sul POCO X6 Pro, rimangono incertezze sull'arrivo sul mercato globale degli altri modelli della gamma, in particolare iPro.

Redmi's K70 Series: A Million Sales Milestone and More

Redmi K70 series sells over 1 million units in 14 days, setting a new record. K70e, K70, and K70 Pro feature Dimensity 8300-Ultra, Snapdragon 8 Gen 2, and Snapdragon 8 Gen 3 processors, respectively.

