Real Sociedad | La Real difende il lavoro dell’ECA e della UEFA e chiede rispetto per i campionati nazionali

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) 2023-12-21 17:23:33 Il web è in subbuglio: lAho rilasciato una dichiarazione in cui implica il suo Posizione contraria alla Superlegaposizionandosi a favore delche la European Club Association, l’ECA e lahanno portato avanti congiuntamente, endoper i. Questo il comunicato reso pubblico dal club txuriurdin: IL Laresta impegnata a lavorare attraverso l’ECA jinsieme al resto dei club europei in difesa dei valori che definiscono il calcio europeo. Ciò sarà possibile solo grazie alcongiunto sviluppato da ECA e. Grazie a questa alleanza, sono già stati ...