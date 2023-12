RDX | la piattaforma scelta per una difesa efficace contro i Cyberattacchi

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La tecnologia RDX, tra le piattaforme di storage rimovibili più riconosciute e diffuse a livello mondiale, conta su oltre un milione di utenti e una capacità di archiviazione totale superiore a 3 Exabyte Sta guadagnando sempre più la fiducia di imprese e professionisti grazie alla sua affidabilità, prestazioni elevate e robusti livelli di protezione. RDX di Overland-Tandberg: prestazioni elevate e sicurezza totale per i dati Particolarmente adatte per la, le soluzioni basate sulla tecnologia RDX si avvalgono di una robusta barriera Air-gap. Questa misura di sicurezza implica una separazione fisica e logica tra i sistemi o le reti per proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati e minacce informatiche. Una volta archiviati su cartucce rimovibili RDX, i dati sono isolati da Internet e da ...