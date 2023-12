Ravaglia | «San Siro che emozione! Ho studiato Lautaro Martinez»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è tra i protagonisti della vittoria del Bologna a Sancontro l’Inter in Coppa Italia. In un’intervista rilasciata su Sky Sport ha parlato del risultato di questa sera. GRANDE EMOZIONE – Federicodopo Inter-Bologna di Coppa Italia ha parlato così: «Sono contentissimo per questa partita. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo, è stupendo! Per me è stata la prima volta a San. Non ho parole per aver vinto questa partita. Entrare in questo stadio rimango ammaliato dalla bellezza di questo stadio. Anche il rigore è stata una scarica di adrenalina pazzesca! Gli ultimi minuti non vedevo l’ora che l’arbitro fischiasse, è stata una gioia bellissima. Prima di tutte le partite guardiamo i rigoristi come calciano, appena ha fischiato ho pensato: “Lo paro!”. Sono contento perché è andata bene. Sono orgoglioso ...