Rapinarono anziana 78enne a Lariano | giudizio immediato per i presunti ladri | sentenza programmata a Febbraio 2024

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 dicembre 2023)per idi, che derubarono un’signora di 78 anni: il processo a. La cittadina di, in provincia di Roma, è tornata alla ribalta delle cronache per un grave episodio di criminalità. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, dottoressa Ilaria Tarantino, ha disposto ilper due cittadini italiani, gravemente indiziati comeper aver commesso una rapina a mano armata ai danni di un’residente nella zona.immediati per idi: cosa accadde a Giugno 2022? I ...