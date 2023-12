Ranieri Sfida di Verona vale molto | avanti senza piangerci addosso

Ranieri : 'Mandato via da Juve? La verità quando smetto'. E poi lancia la sfida ai bianconeri : 'Pronti a giocarcela'

Ranieri e Allegri, sfida da doppi ex sabato in Juventus - Cagliari . "Non ho rimpianti - ha detto l'allenatore rossoblù in conferenza stampa - ho ... (247.libero)