Rai | FDI si prende anche il TGR Lazio | alla faccia del PD

(Di giovedì 21 dicembre 2023) II Pd perde pure il Tgr Il Foglio, di Gianluca De Rosa, pag. 1 e 7 “Elly ma che combini?”. In Campidoglio sono su tutte le furie. Il Pd romano e il cerchio magico del sindaco Roberto Gualtieri hanno preso malissimo la trattativa portata avanti dal portavoce della segretaria del Pd, Flavio Alivernini, sulle nomine dei nuovi caporedattori dei telegiornali regionali. Come anticipato dal Foglio, al telegiornale delandrà via la giornalista Roberta Serdoz, considerata vicina al Pd, al su posto arriverà Antonella Armentano, patriota in quota FdI. Tutto questo a un anno da un appuntamento cruciale per la capitale, il Giubileo. L’evento sul quale Roberto Gualtieri si gioca la sua possibile ricandidatura nel 2026. “E la colpa – si vocifera tra i corridoi capitolini – è tutta di Elly”. A palazzo Senatorio d’altronde nessuno era stato informato della trattativa tra il ...