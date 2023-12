Raffaella Carrà | “Raffa” | in occasione del debutto della serie dedicata all’artista CityLife Shopping District ospiterà la speciale installazione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) DAL 22 DICEMBRE AL 7 GENNAIO A MILANO UNA DISCOTECA IN MINIATURA CELEBRA ILDOCUORIGINALE SU DISNEY+ Per celebrare ilsu Disney+ di, la prima docuoriginale, che arriverà il 27 dicembre sulla piattaforma streaming, a Milano pressosarà possibile vivere un’esperienza unica. Dal 22 dicembre al 7 gennaio (tranne le giornate del 25/12 e 01/01) si potrà infatti entrare in quella che all’apparenza sembrerà una semplice cabina telefonica, ma che in realtà sarà una vera e propria discoteca in miniatura. Ispirata a “Pronto” questa ...