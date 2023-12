Tutto pronto all'Allianz Arena per un Bayern Monaco - Galatasaray decisamente più incerto di quanto si potesse credere alla vigilia: la gara di ... (247.libero)

Quote Icardi calciomercato: mega offerta per l'argentino dalla Liga

Scopriamo allora lecalciomercato sulle lavagne dei principali operatori di scommesse. COMPARAZIONEMAUROCAMBIO SQUADRA ENTRO 1 FEBBRAIO 3.00 PIÙ INFO 2.75 PIÙ INFO 1.85 ...

Inchiesta sui conti delle Molinette, un ospedale già fallito salvato per anni da Regione Piemonte

... gravati da crediti scaduti e mai incassati, comprese ledi libera professione dei medici ... Colpevoli : Cirio, presidente della Regione,, assessore della Sanità. Se non loro, chi La ...

Quote Icardi calciomercato: c'è una mega-offerta, per i bookie via a gennaio

Quote Icardi calciomercato: mega offerta per l'argentino dalla Liga, per i bookie l'accordo tra le parti è ormai ad un passo. Addio Turchia

VERONA, Hellas estraneo, Setti impugnerà sequestro

Dopo la notizia del sequestro delle quote dell'Hellas Verona, lo stesso club fa chiarezza: "La vicenda del sequestro non riguarda il patrimonio di Hellas Verona F.C.