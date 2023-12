“Quarto in viaggio per la legalità | tra arte | cultura e gatronomia”

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) : presentato il cllone di eventi . “Abbiamo realizzato un cllone ricco e variegato di eventi, in grado di raccontare e promozionare le tante belle realtà del nostro territorio proiettandole in una dimensione più ampia, grazie al sostegno importante della Città Metropolitana di Napoli“. Lo annuncia il sindaco di, avv. Antonio Sabino, consigliere delegato al Patrimonio e ai Beni comuni della Città metropolitana di Napoli. “Siamo partiti lo scorso fine settimana con le Magie del Natale tra le strade di, coinvolgendo anche tutte le scuole del territorio. Nel cllone, c’è spazio per la musica classica e della tradizione napoletana, per il folklore legato alle feste religiose di Santa Maria e dei Santi Pietro e Paolo. Ed anche tantissime iniziative legate all’enogastronomia e ...