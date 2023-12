Quando sentiamo una sirena dell’ambulanza qual è la cosa più utile da fare?

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Purtroppo è un suono checon una certa frequenza,accade ecco lapiù immediata edaper chi è dentro l’ambulanza. La loro presenza per le strade è segno di soccorso, con la speranza che una vita possa essere salvata. Un suono che è anche un invito Non è facile L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Sali in macchina, scendi al distributore e fai benzina al self-service. Parcheggi, entri al centro commerciale. Fai la spesa, scansioni gli ... (robadadonne)

Mi vesto "come cazzo voglio": la moda secondo Michela Murgia

Maria Luisa Frisa : "È importante quello che piace a noi e chenelle nostre corde". ...docili all'imposizione dei canoni / Perché crediamo sempre che debba essere qualcun altro a dirci...

Israele , Houellebecq sugli stupratori palestinesi: "Perdonati perché non europei "

un ebreo è perseguitato in quanto ebreo, sottolinea lo scrittore, " il cristiano ha buone ... Non riesco a crederci, in fondo è sempre lo stesso ritornello chein Francia sul fatto che ...