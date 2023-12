Putin non ha detto che il presidente del WEF è «un obiettivo militare legittimo»

Leggi su facta.news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il 20 dicembre 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che ilrusso Vladimiravrebbe dichiarato che ildel World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, sarebbe «un». Si tratta di una notizia falsa. La notizia inventata è stata pubblicata il 13 dicembre 2023 da The People’s Voice, precedentemente conosciuto come NewsPunch. Si tratta di un sito noto per diffondere notizie false e infondate su svariate tematiche. Nell’articolo di The People’s Voice si legge cheavrebbe rilasciato questa dichiarazione «intervenendo alla sessione plenaria del 20° incontro del Valdai International Discussion Club a Sochi», in Russia. Il 5 ottobre 2023ha realmente tenuto ...