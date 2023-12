Punti di vista | le frasi più belle per avere sempre una visione ampia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Il mondo è bello perché è vario”, questo è uno dei proverbi più famosi e citati in assoluto. Perché? Perché esprime un concetto vero, che si rifà al fatto che idi, e lesull’argomento, possono essere differenti. Ecco allora che il confronto diventa motivo di arricchimento. Essered’accordo con il proprio interlocutore, cercarel’approvazione altrui è sicuramente una strada comoda, ma non permette di crescere e di imparare cose nuove.a che fare con gente dal pensiero differente, invece, fa sì che ci sia la possibilità di ampliare i propri orizzonti e di valutare prospettive mai pensate prima. Ecco allora che DiLei ha deciso di raccogliere le citazioni e gli aforismi migliori su questo tema, così da essere fonte di ispirazione per chi cerca nel ...

Report Unione industriali Savona 2023: trainano porti e logistica, cresce l'occupazione

Anche per gli industriali della Provincia di Savona è tempo di bilanci. Il 2023 ha rappresentato un anno di crescita sotto diversidi, come per il rinnovo dell'accordo di programma che riguarda l'Area di crisi industriale complessa di Savona o per la vivacità degli scali portuali di Savona - Vado, campioni nel ...

Magi (+Europa): "Italia in Ue messa nella stanza dei bambini con Orban, mentre adulti decidono"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2023 “Dopo la debacle europea sul Patto di Stabilità, arriva la ridicola e autolesionista rappresaglia della maggioranza contro l’Europa sul Mes, che oggi verrà bocci ...

Calcio Padova, mister Torrente: «Contro la Triestina vale più di 3 punti»

Si un po' ci preoccupa. Spero di trovare un campo buono, altrimenti dovremo adattarci. Contro la Triestina è una sfida che vale 3 punti, ma anche di più. Per la classifica e in vista di Mantova. È uno ...