Pruzzo | «Catenaccio Bologna! Inzaghi non credo si disperi tanto»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023)ha commentato la partita tra Inter e Bologna, con l’uscita dei nerazzurri diagli ottavi di finale di Coppa Italia. RIBALTONE ? A Radio Radio Mattino Sport e News, Robertocommenta il KO dell’Inter in Coppa Italia: «Il Bologna ha fatto un, che se lo faceva un’altra squadra, viene giù coso. Ma oramai Thiago Motta è nell’olimpo. Ma vorrei sapere il voto che ha preso il portiere dell’Inter. È vero che non l’hanno mai inquadrato, evidentemente si era un po’ isolato, ma come si può dargli la sufficienza. Vogliamo parlare poi di Asllani, se Asllani ai tempi miei batteva il secondo calcio d’angolo a mezza altezza qualcuno gli correva dietro. Detto questo, le partite se non sei in grado di chiudere ti può succedere che vai in bambola e la squadra avversaria possa vincere la partita. Non ...