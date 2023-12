Proteste studentesche nelle scuole di Roma | studenti si autodenunciano per le occupazioni | si valutano provvedimenti disciplinari verso i ragazzi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ledipotrebbero avere conseguenze per i: glisi. In diversedi, tra cui il liceo classico Virgilio, il liceo classico Tasso e il liceo classico Mamiani, si è registrato un clima di fermento dovuto alle recentideglil’attuale sistema scuola, contro il femminicidio e soprattutto per l’insoddisfazionela gestione scolastica del Governo guidato da Giorgia Meloni. Numerosisi sono autodenunciati e ora affrontano possibilisi ...