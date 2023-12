‘Pronto Raffaella’ | un’installazione immersiva per celebrare la docuserie su Raffaella Carrà

Leggi su funweek

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Peril debutto dellaoriginale su, intitolata Raffa, Disney+ ha allestitospeciale a Milano presso CityLife Shopping District. Dal 22 dicembre al 7 gennaio (escluse le giornate del 25 dicembre e del 1 gennaio), il pubblico avrà l’opportunità di entrare in quella che sembra una cabina telefonica normale, ma che si rivelerà essere una discoteca in miniatura ispirata al celebre Pronto. Credit RAI da Ufficio StampaL’installazione sarà animata da musica, luci, e colori, offrendo ai fan un’esperienzanelle atmosfere mitiche del mondo di. La scelta di creare una discoteca in miniatura è un omaggio al brano Pronto Pronto, una delle canzoni più famose ...