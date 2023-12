Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I nerazzurri vogliono la quarta vittoria consecutiva per ... (sport.periodicodaily)

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di serie A 2023/2024. Le due squadre si affrontano in una sorta di spareggio per ... (sport.periodicodaily)

Uno dei big match della 17ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte Bologna e Atalanta, due squadre in grado di lottare anche per la ... (calcioweb.eu)

Missione riscatto. Si avvicina l’inizio della 17ª giornata del campionato di Serie A e l’Inter è tornato subito in campo per dimenticare la ... (calcioweb.eu)

Aston Villa - Sheffield United, Premier League: formazioni, pronostici

Ledi Aston Villa - Sheffield United ASTON VILLA (4 - 4 - 2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Moreno; Cash, Douglas Luiz, Ramsey, McGinn; Diaby, Watkins. SHEFFIELD ...

Probabili formazioni 17a giornata: tornano Bennacer e Rabiot, Dybala e Lautaro out. Mazzarri coi titolarissimi

Archiviate le sorprese della Coppa Italia con le eliminazioni cocenti di Inter e Napoli il calcio italiano rimanda in campo tutte e 20 le sue squadre nel turno pre-natalizio valido per la 17esima gior ...

Empoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Quella contro la Lazio sarà l'ultima sfida in casa per l'Empoli di questo 2023. Sarà una gara particolare, e non per i tanti ex che si incroceranno. La squadra di Andreazzoli infatti arriva a questa ...