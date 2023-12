Prima pillola contraccettiva maschile | al via test clinici

Leggi su italiasera

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – Al via la sperimentazione del ‘pillolo’, il primo contraccettivo non ormonale per lui. Lo ha annunciato l’azienda statunitense YourChoice Therapeutics, che ha cominciato a somministrare il farmaco – al momento identificato con la sigla Yct-529 – a volontari di sessoin un trial clinico di fase uno. Gli studi pre, finanziati in parte dai National Institutes of Health, hanno dimostrato che Yct-529 è efficace al 99% e reversibile al 100%, senza effetti collaterali. Inibendo il recettore alfa dell’acido retinoico (Rar), lapreviene la produzione di spermatozoi neiicoli e il loro rilascio, sfruttando un meccanismo emerso per lavolta negli anni ’30, quando si è scoperto che privare topi, ratti e scimmie della vitamina A causa infertilità. Un contraccettivo ...