Prima batosta per Chiara Ferragni | Safilo taglia la collaborazione

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ecco, quello che veramente teme. Non aver perso due milioni di euro in poche ore, uno per via della multa dell’Antitrust e il secondo come donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. A preoccupare, ancor più della fuga di follower da Instagram, è che la reputazione rovinata possa spingere le società e le aziende a non legare più il proprio marchio con quello della nota influencer. Dopo neppure una settimana dallo scandalo del pandoro Balocco,Group, tramite una nota, ha comunicato “l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchioa seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio”. Non solo. Adesso i legali della moglie di Fedez sono al lavoro per ...