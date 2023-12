Presepe con due mamme | Più Europa | “Gasparri pensi ai suoi colleghi di partito”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La priorità dei parlamentari della maggioranza è attaccare ilcon due. Se proprio vuole puntare il dito,alle famiglie di certidel Governo e non metta becco nelle famiglie e nei presepi altrui! Rivolga la sua attenzione alla famiglie che non arrivano a fine mese e agli asili nido che il governo non sta realizzando. Se loro sono cristiani, noi siamo sovranisti. Le terre del Partenio e di Montevergine da secoli sono terre di fratellanza e difesa del diritto all’amore”. E’ la posizione espressa dal gruppo PIùdi Avellino in una nota, replicando al capogruppo di Fi al Senato che ieri ha definito “ennesimo atto di blasfemia” l’iniziativa del parroco irpino don Vitaliano Della Sala. “Condividiamo – prosegue il ...