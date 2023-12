Presepe a scuola | “vietare di vietarlo” Ma lo Stato laico protesta

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Giù le mani dalnelle scuole. È quanto chiede, in sostanza, la nuova proposta di legge depositata in Senato da Fratelli d’Italia, con prima firmataria Lavinia Mennunni. Il provvedimento mira a impedire che vengano vietate “iniziative promosse da genitori, studenti o da competenti organi scolastici per proseguire attività legate alle tradizionali celebrazioni legate al Natale e alla Pasqua cristiana” come il “, recite e altre manifestazioni”. La proposta di legge per proteggere ilSecondo il partito di Giorgia Meloni “è assolutamente inaccettabile” la decisione di alcuni istituti scolastici di preferire “una festa che è avulsa da qualsiasi contesto commemorativo storico culturale attinente alla nostra Nazione e che, in quanto priva di qualsivoglia contenuto etico, è destinata ad assumere una connotazione meramente ...

