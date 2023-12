Presentazione nuova collezione autunno inverno di Atelier Nieri Ospite d’eccezione la conduttrice Rai | Monica Leofreddi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nello showroom di, azienda toscana ed eccellenza del made in Italy, che ha ben sessanta distributori nel mondo, è stata presentata la, esposta in anteprima a novembre all’ultima Fiera Internazionale del Mobile di Parigi, Esprit Meuble.d’eccezione dell’evento l’eleganteRai, che ha intervistato il designer creativo Maurizio: progetti, ambizioni e conquista del mercato estero sono stati al centro della conversazione. “Anche quest’anno alla Fiera Internazionale di Parigi abbiamo ottenuto un grande successo”, ha specificato Maurizio. “”, dal 1929 ...

Tempo di lettura: 3 minutiIl GAL Alto Casertano è pronto a candidare a finanziamento la propria strategia di sviluppo locale per il quinquennio ... (anteprima24)

Il mondo del Lavoro e la figura del “previdenzialista” tra presente e futuro. È tutto pronto a Roma per il convegno “La nuova previdenza ”, che si ... ()

Per il momento, di certo c'è solo il numero di progetto interno: 676 . Non è dato sapere quale sarà il nome ufficiale che prenderà la Ferrari 2024 , ... (247.libero)

Comizio Forza Nuova a Prato, Nigro assolto dall'accusa di apologia del fascismo A quattro anni dal comizio di Roberto Fiore nel giorno dei cento anni ...

...di una lunga discussione sull'opportunità di far svolgere in città la manifestazione di Forza.sindaco ( Fn fu esclusa dalla competizione elettorale per presunte irregolarità nella...

“Lady Cobra – Una killer in blues”, finito il montaggio del film di Giovinazzo girato a Genova

Il piano di distribuzione prevede i più importanti festival nazionali ed internazionali. Alla lavorazione di una delle scene chiave del film avevano ...

Sisma, 1,5 miliardi per la ricostruzione e nuova programmazione scadenze

Un miliardo e mezzo per la ricostruzione post sisma 2016, stabilizzazione del personale, nuovi termini per la presentazione dei progetti, milestone ...