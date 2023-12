(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – ‘Iodito’, laa dei 15che condurrà alla cinquina finale delle candidature all’dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. L’annuncio è atteso per il 23 gennaio prossimo. Leper le dieci categorie sono state annunciate dalla stessa Academy. L'articolo proviene da Italia Sera.

Una standing ovation per Filippo Volandri , capitano di Coppa Davis che a distanza di 47 anni ha riportato con i suoi azzurri l’insalatiera in ... (secoloditalia)

L'annuncio dell'Academy. Borgonzoni (Mic): "Congratulazioni, con Garrone l'Italia punta all' Oscar " 'Io capitano' di Matteo Garrone è entra to nella ... (sbircialanotizia)

Premio Oscar, 'Io capitano' di Matteo Garrone entra nella short list dei migliori film stranieri

'Io capitano' di Matteo Garrone è entrato nella 'shortlist', la lista dei 15 film che condurrà alla cinquina finale delle candidature all'dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. L'annuncio è atteso per il 23 gennaio prossimo. Le shortlist per le dieci categorie sono state annunciate dalla stessa Academy.

Oscar 2024: 'Io Capitano' di Matteo Garrone è nella shortlist dell'Academy

E al festival veneziano uno dei due protagonisti ha ricevuto ilMastroianni per giovani ..." di Matteo Garrone entra nella shortlist dei 15 migliori film internaziona li in corsa per l'. ...

Oscar, Io Capitano di Matteo Garrone entra nella shortlist: gli altri 15 film internazionali in corsa

Io Capitano di Matteo Garrone ha superato il primo ostacolo nella corsa per gli Oscar. L'odissea dei due giovani senegalesi che vivono il dramma dei migranti tra i campi di detenzione della ...

Oscar 2024, Io Capitano di Matteo Garrone è nella shortlist dei 15 migliori film stranieri

Ora, forte anche di un ottimo riscontro nei cinema, continua il suo percorso verso la candidatura agli Oscar. L'ultimo italiano ad aver vinto il premio Oscar come miglior film internazionale è stato ...