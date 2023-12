Preghiera del mattino del 21 Dicembre 2023 | “Aiutami ad accoglierti”

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

(Adnkronos) – Il dicastero della Dottrina della Fede, con il documento ‘Fiducia supplicans’ approvato dal Papa, apre in buona sostanza alla ... ()

“Signore resta con me”. È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, ... (lalucedimaria)

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San ... (lalucedimaria)

“Rendimi più docile” . È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a ... (lalucedimaria)

Questa mattina i funerali di Savino Delle Noci

Prima maestro elementare e poi funzionarioComune di Andria, al settore Affari Generali e ... Tanti gli amici che in queste ore hanno voluto ricordarlo con un saluto ed una. Alla Famiglia ...

Il Papa: sono vicino alle vittime del devastante terremoto in Cina

Roma, 20 dic. (askanews) - Papa Francesco, al termine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI in Vaticano, ha rivolto una preghiera per le vittime del terremoto in Cina. "Rivolgo il mio pensiero alle ...

Lamezia, momento di preghiera e scambio di auguri al Ser.D

Lamezia Terme - 'Nonostante le difficoltà che sta vivendo il Ser.D di Lamezia Terme a causa di una carenza cronica del personale medico, psicologi, infermieri, il restante e risicato personale ha volu ...