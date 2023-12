Praga | una sparatoria all’Università fa 10 morti

Leggi su zon

(Di giovedì 21 dicembre 2023) E’ di almeno 10e una trentina di feriti, di cui 9 in modo grave, il bilancio dellache questo pomeriggio si è verificata all’interno della Facoltà di Lettere, Filosofia ed Arte dell’Università di. L’attentatore, di cui ancora non si conoscono le generalità, avrebbe aperto il fuoco dal quarto piano della struttura; la Polizia, intervenuta a seguito di una segnalazione, lo ha quindi identificato e neutralizzato. Le perlustrazioni portate avanti dagli agenti hanno escluso la presenza di complici all’interno dell’Università: la maggior parte degli studenti e del personale tecnico-amministrativo è già stata fatta evacuare. “Scioccato” per quanto accaduto si è detto, tramite X, il sindaco diBohuslav Svoboda, mentre il ministro dell’Interno ceco Vi’t Rakusan, atteso sul luogo della ...